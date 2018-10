Halle gewinnt Nachhol-Krimi gegen Energie Cottbus

Matthias Fetsch legte den ersten Treffer auf

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat das Nachholspiel des neunten Spieltags beim Ostrivalen Energie Cottbus gewonnen und ist auf den siebten Tabellenplatz gesprungen. Das Team von Trainer Torsten Ziegner setzte sich vor allem dank einer dominanten Anfangsphase mit 2:1 (2:1) durch.

Die Tore für Halle erzielten Bentley Baxter Bahn (14.) und Björn Jopek (19.). Maximilian Zimmer (31.) gelang der Anschlusstreffer für Cottbus, das die Partie nach einer Roten Karte gegen Jose-Junior Matuwila (90.+3) in Unterzahl beendete. Die Lausitzer bleiben nach der fünften Sasisonniederlage auf dem 14. Platz.

Halle startete furios in das Spiel und bestimmte die ersten Minuten. Folglich ging das Ziegner-Team noch in der Anfangsviertelstunde in Führung, das zweite Tor folgte kurz darauf. Quasi aus dem Nichts gelang dem Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz der Anschlusstreffer.

In der zweiten Hälfte hatte Cottbus gleich nach Wiederanpfiff die große Chance zum Ausgleich, doch Abdulkadir Beyazit scheiterte.