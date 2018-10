Debütant Uth will Rolle des "Knipsers" einnehmen

Der torlose Mark Uth bleibt optimistisch

Mark Uth strahlt vor seinem möglichen Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trotz anhaltender Torflaute bei Vizemeister Schalke 04 große Zuversicht aus.

"Wir haben Weltklasse-Mittelfeldspieler. Kroos, Reus, Sané zum Beispiel. Mit diesen überragenden Spielern in der Mitte brauchen wir einfach einen Knipser, der die Dinger reinmacht. Für diesen Job möchte ich mich anbieten", sagte Uth im "Bild"-Interview.

Uth könnte am Samstag (20:45 Uhr) in der Nations League in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande als 100. Spieler unter Bundestrainer Joachim Löw sein Debüt in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes geben.

"Und ehrlich gesagt ist es mir egal, ob ich Debütant 99, 100 oder 101 bin. Es ist eine Riesen-Ehre für mich, hier dabei zu sein", sagte Uth, der nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zu Schalke 04 in zehn Pflichtspielen noch nicht getroffen hat.