Bayern-Krise: Vogts wettert gegen Robben und Ribéry

Wie lange können Ribéry und Robben noch auf dem Top-Level mithalten?

Die sportliche Durststrecke des FC Bayern ist und bleibt auch in der Länderspielpause das Thema Nummer eins in der Fußball-Bundesliga. Ex-Nationaltrainer Berti Vogts hat die Schuldigen ausgemacht und kritisiert. Trainer Niko Kovac nimmt der 71-Jährige explizit in Schutz.

Der Trainer? Die Taktik? Die Transfers? Die Verletzungen? Für die sportliche Talfahrt des FC Bayern, der seit vier Pflichtspielen ohne Sieg ist, gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten. Für Ex-Nationaltrainer Berti Vogts steht allerdings fest: Die größten Fehler haben die Münchner auf dem Transfermarkt gemacht. "Kovac musste mit dem leben, was er hingestellt bekommen hat", schloss er den Trainer in seiner Kolumne bei "t-online.de" von seiner Kritik aus.

"Sie haben bei Bayern gedacht, dass das noch ein weiteres Jahr gut geht und sie einfach erstmal so weitermachen können", so der 71-Jährige, der die fehlenden Transfers und die ausbleibende Konkurrenzsituation im Kampf um die Stammplätze als größte Baustelle ausmachte: "Wenn man als Bayern-Spieler aktuell nach draußen Richtung Bank schaut, kommt man schnell zu dem Schluss: 'Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich ausgewechselt werde.'"

"Bayern braucht neue Kräfte"

Daher forderte Vogts: "Bayern braucht neue Kräfte, die hungrig sind [...] - und zwar im besten Fall in jedem Mannschaftsteil." Aktuell erinnern ihn die Auftritte des FCB an die der Nationalmannschaft bei der WM in Russland: "Ohne Tempo, ohne in die Zweikämpfe zu gehen, ohne den Abschluss hinzubekommen."

Eine große Schwachstelle hat Vogts auf den Flügelpositionen ausgemacht. Hier ist der deutsche Rekordmeister personell dünn besetzt und geht nach dem Ausfall von Kingsley Coman auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch.

Den beiden Altstars Arjen Robben und Franck Ribéry traut Vogts den ganz großen Wurf nicht mehr zu. Im Gegenteil. Der 71-Jährige ist überzeugt davon, dass die Zeit von "Robbery" abgelaufen ist. Kovac müsse mit einem Ribéry und Robben leben, "die aufgrund ihres Alters gar keine 90 Minuten mehr auf dem allerhöchsten Niveau durchhalten", wetterte der Ex-Bundestrainer, für den der BVB "die mit Abstand beste Mannschaft in Deutschland" ist.