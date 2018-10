FC Bayern droht Wettbieten um Lille-Überflieger Pépé

Nicolas Pépé ist bei zahlreichen Vereinen heiß begehrt

Der ivorische Nationalspieler Nicolas Pépé vom OSC Lille soll es auf die Wunschliste des FC Bayern geschafft haben. Sollte sich der deutsche Rekordmeister wirklich um den 23-Jährigen bemühen, muss sich der Bundesliga-Primus wohl auf ein echtes Wettbieten einstellen.

Neun Spiele, sechs Tore, acht Assists, Topscorer vor Weltstars wie Neymar und Kylian Mbappé: Nicolas Pépé hat die französische Ligue 1 in dieser Saison wortwörtlich im Sturm erobert. Der offensive Außen ist derzeit der größte Star, der nicht bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Zahlreiche Vereine stehen Schlange, um den 23-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Laut "Sport Bild" gehört auch der FC Bayern dazu.

Pépés rasante Entwicklung kommt nicht überraschend. Schon in der letzten Saison hat der Flügelstürmer die Scouts der Top-Klubs aufhorchen lassen. Dass er trotzdem noch in Lille spielt, hat er einem Machtwort der OSC-Bosse zu verdanken.

"Er ist unverkäuflich", stellte Trainer Christophe Galtier im Sommer unmissverständlich klar. "Einige Klubs haben uns nach dem Ende der Transferperiode kontaktiert. Sie wollten wissen, wie der Stand der Dinge ist", deutete der Coach an, dass Pépé (Vertrag bis 2022) im kommenden Sommer neue Angebote bekommen und den Verein wahrscheinlich verlassen wird.

Beeindruckende Zahlen, unzählige Interessenten

Wie gut der Rechtsaußen ist, zeigt sich bei einem Blick auf die Statistiken. Mit 4,6 Torschüssen pro Spiel liegt er ligaweit hinter Mbappé (5,0) und Nabil Fekir (4,8) auf Platz drei. Pépé ist zudem einer der meistgefoulten Spieler der Liga, im Dribbling kaum zu halten und beweist dazu mit acht Vorlagen sein Auge für die Mitspieler. Im Ranking des Portals "whoscored" ist er hinter Mbappé und Neymar der drittbeste Spieler der Ligue 1.

Dass sich zahlreiche Top-Klubs um seine Dienste bemühen, verwundert demnach nicht. So sollen neben dem FC Bayern auch die englischen Schwergewichte Manchester United und FC Arsenal sowie der FC Barcelona Interesse gezeigt haben.

Die Ablösesumme für den Ivorer steht aktuell in den Sternen. Sollte sich Pépé aber weiterhin so stark präsentieren, dürfte das Wettbieten angesichts der Vielzahl an potenziellen Abnehmern erst bei einer Summe von 40 Millionen Euro beginnen.