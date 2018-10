Hoeneß, Watzke und Co. klagen über Länderspielpausen

Bayern-Boss Uli Hoeneß wünscht sich weniger Länderspielpausen

Die Bayern straucheln, die Konkurrenz siegt: In den letzten Wochen war die Fußball-Bundesliga spannend und unberechenbar wie lange nicht. Doch nach nur wenigen Spieltagen steht nun bereits die zweite Länderspielpause an, was den Bossen der Spitzenvereine ein Dorn im Auge ist.

"Es ist dringend notwendig, dass die Bundesliga nicht ständig durch diese Pausen in ihrem Rhythmus unterbrochen wird. Wir haben drei Unterbrechungen in der Hinrunde, das ist Wahnsinn", klagt Bayern-Präsident Uli Hoeneß im "kicker".

Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schließt sich der Kritik an: "Man muss immer unterscheiden, ob man die Nations League als Fußballfan oder als Verantwortlicher sieht. Als Verantwortlicher würde ich mir öfter Spiele wünschen, in denen etablierte Kräfte geschont werden - z. B. gegen Moldawien, San Marino oder Gibraltar. Als Fan wünschst du dir Frankreich, Holland oder England."

Noch härtere Worte wählt Bayer-Boss Rudi Völler, der aufgrund des vergleichsweise späten Saisonstarts der Bundesliga angefressen ist: "Obwohl wir nur 18 Vereine haben, haben wir englische Wochen. Unter der Woche kommen weniger Zuschauer, und es ist eine weitere Belastung. Da haben wir uns zwei faule Eier ins Nest gelegt. Ein ganz großer Fehler! Das darf nicht noch einmal passieren! Auch wenn wir die WM im Sommer hatten: Wir hätten einfach zwei Wochen früher anfangen müssen. Wahnsinn! Unfassbar!"