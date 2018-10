Badstuber über Weinzierl-Verpflichtung beim VfB verärgert?

Holger Badstuber kommt aktuell einfach nicht in den Tritt

Nach dem katastrophalen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart reagiert und Markus Weinzierl als neuen Coach verpflichtet.

Doch Innenverteidiger Holger Badstuber soll laut dem "kicker" alles andere als zufrieden mit der der Auswahl des Trainers gewesen sein. Grund dafür ist die gemeinsame Zeit beim FC Schalke 04, an den der Ex-Nationalspieler in der Rückrunde der Saison 2016/17 vom FC Bayern ausgeliehen war.

Während sich Badstuber bei den Königsblauen Spielzeit versprach, setzte Weinzierl derweil auf andere Spieler. So stand der heute 29-Jährige in nur zehn von 17 Bundesligaspielen in der S04-Startelf. Kurze Zeit später bekam er keinen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister.

Auch in Stuttgart fand sich der Linksfuß zuletzt häufig auf der Ersatzbank wieder. Bei der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Hannover 96 musste Badstuber nach einer schwachen Vorstellung bereits in der Halbzeitpause vom Platz und wurde durch Erik Thommy ersetzt.

Dass unter dem neuen VfB-Coach Weinzierl nun die Wende kommt, ist nach der Vorgeschichte fraglich.