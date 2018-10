Bericht: FC Bayern verzichtet auf Wintertransfers

Uli Hoeneß (l.) und Karl-Heinz Rummenigge verfallen nicht in Panik

In der Fußball-Bundesliga wartet der FC Bayern München seit drei Spielen auf einen Sieg, in der Champions League kam man vor heimischer Kulisse zudem nicht über ein 1:1 gegen Ajax hinaus. Kurz: Die Laune beim Rekordmeister könnte derzeit besser sein. Bei den Bossen herrscht aber wohl dennoch Zuversicht.

Obwohl der Kader der Bayern in der noch jungen Saison bereits durch die Verletzungen von Corentin Tolisso, Kingsley Coman, David Alaba und Rafinha gebeutelt wurde, sollen Präsident Uli Hoeneß und Co. noch nicht in Panik verfallen. Der Glaube an die siebte Meisterschaft in Serie ist angeblich weiter nicht erschüttert, Transfers im Winter sind aktuell kein Thema. Das berichtet der "kicker".

Laut dem Fachmagazin werden die Granden des deutschen Branchenprimus die Länderspielpause zwar nutzen, um den Gründen für die enorme Zunahme individueller Fehler auf den Grund zu gehen und weitere sportliche Aspekte zu hinterfragen, Personalien sollen jedoch nicht diskutiert werden.

Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Saison ist es wenig verwunderlich, dass man die Bedeutung der Sieges-Flaute in München noch gelassen sieht.

Im Oktober 2017 rangierte der FC Bayern zwar auf Platz zwei der Tabelle, hatte jedoch nur ein Pünktchen mehr auf dem Konto und sogar einen Zähler mehr Rückstand auf den Spitzenreiter, der damals ebenfalls BVB hieß. Das Ergebnis ist bekannt: Am Ende der Spielzeit triumphierte man überlegen mit 21 Punkten Vorsprung auf Rang zwei, den BVB distanzierten die Bayern sogar um 29 Punkte.

Schlüssel zum Erfolg war allerdings einmal mehr die Rückkehr von Jupp Heynckes auf die Trainerbank. Es ist wohl ausgeschlossen, dass der Altmeister sich 2018 nochmals davon überzeugen lässt, eine Auszeit von seinem Ruhestand zu nehmen.