Gladbachs Stindl soll im Testspiel Spielpraxis sammeln

„Es ist eine gute Sache von Borussia, altgedienten Spielern, die noch im besten Fußballeralter sind, diese Chance zu geben. In den vergangenen Wochen hatten Tobi und Eugen bereits bei der U23 mittrainiert. Das ist auch ein kleines Dankeschön an sie", so Co-Trainer Dirk Bremser. pic.twitter.com/nt96UiS4e0