Türkei mit Nullnummer gegen Bosnien

Çalhanoglu vergab für die Gastgeber beste Möglichkeiten

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft muss für ihr drittes Gruppenspiel in der Nations League noch zulegen. Das Team von Trainer Mircea Lucescu ließ beim 0:0 im Test gegen Bosnien-Herzegowina in Risa viele Wünsche offen und zeigte drei Tage vor dem Rückspiel in der Gruppe 2 der NL B in Russland Licht und Schatten. Gegen Russland hatten die Türken zum Auftakt der Gruppenphase 1:2 verloren, anschließend ihr zweites Spiel in Schweden 3:2 gewonnen.

Die Gäste, die in der Nations League ebenfalls in der B-Liga ihre bisherigen beiden Spiele in Nordirland (2:1) und gegen Österreich (1:0) gewonnen hatten, lieferten unter ihrem neuen Trainer Robert Prosinecki erneut eine gute Vorstellung ab, hatten nach der Pause aber auch das Glück auf ihrer Seite. Bosnien-Herzegowina empfängt in der Gruppe 3 am Montag Nordirland zum Rückspiel.

Bei den Türken stand in Kaan Ayhan von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nur ein Bundesligaprofi in der Startelf. Der Wolfsburger Yunus Malli (65.) und der Stuttgarter Berkay Özcan (86.) wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt. Der frühere Bundesligaprofi Hakan Hakan Çalhanoglu vergab für die Gastgeber beste Möglichkeiten.