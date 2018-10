Russische Fußballer bleiben in Haft

Alexandr Kokorin muss ins Gefängnis

Die russischen Fußball-Nationalspieler Alexandr Kokorin (27) und Pawel Pavel Mamaev (30) bleiben nach ihrem Angriff auf Staatsbeamte bis zum Prozessbeginn am 8. Dezember in Untersuchungshaft. Das entschied ein Gericht am Donnerstag. Beiden Spielern droht wegen "Hooliganismus" eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis.

Bei der Verhandlung entschuldigte sich das Duo für sein Verhalten. "Ich schäme mich", sagte Kokorin laut der Nachrichtenagentur "TASS". Mamaev entschuldigte sich bei den Opfern "für meine skandalösen Taten. Ich bin bereit, den erlittenen moralischen und materiellen Schaden wieder gut zu machen. Ich hätte das nicht tun dürfen."

Zuvor war Videomaterial aufgetaucht, das Kokorin und Mamaev als Teil einer Gruppe zeigen soll, die in einem Moskauer Cafe hohe Beamte des russischen Handelsministeriums angreift. Einer der Offiziellen wurde mit einem Stuhl attackiert. Zuvor hatten sie den Fahrer eines Fernsehmoderators auf offener Straße angegriffen. Beide Spieler stellten sich am Mittwoch der Polizei.

Kokorin, derzeit bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag stehend, und Mamaev, noch in Diensten des FK Krasnodar, droht zudem eine lebenslange Sperre im russischen Fußball. Einen entsprechenden Antrag stellte die Ethikkommission des russischen Verbandes RFU. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte auch Krasnodar reagiert und angekündigt, den Vertrag mit Mamaev so schnell wie möglich auflösen zu wollen.