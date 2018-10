Alcácer bestätigt Lauf im Spanien-Trikot

Mann des Tages: Paco Alcácer vom BVB

Borussia Dortmunds Shootingstar Paco Alcácer hat ein traumhaftes Comeback in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert.

Der 25 Jahre alte Torjäger meldete sich nach einer mehr als zweieinhalbjährigen Pause beim 4:1 (3:0) in Cardiff gegen Wales mit zwei Treffern zurück. Alcácer, der dem BVB eine Zusage bis 2023 gegeben haben soll, erzielte seine Länderspieltreffer sieben (8.) und acht (29.) im 14. Einsatz für sein Land.

Zudem trafen Sergio Ramos (19.) und der frühere Dortmunder Marc Bartra, dem 60 Sekunden nach der Auswechslung von Alcácer in der 74. Minute sein erster Länderspieltreffer gelang, für den Weltmeister von 2010. Sam Vokes (90.) erzielte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer für die Hausherren.

🎉 Glückwunsch, @paco93alcacer! Mit einem Doppelpack unseres Stürmers siegt Spanien am Ende mit 4:1. #WALESP https://t.co/BtENTubqnc — Borussia Dortmund (@BVB) 11. Oktober 2018

Für die Mannschaft von Trainer Luis Enrique war der Auftritt im Millennium Stadium eine gelungene Generalprobe für das Nations-League-Spiel am 15. Oktober in Sevilla gegen England. La Furia Roja hatte zum Auftakt des neuen UEFA-Wettbewerbes 2:1 in England gewonnen und das zweite Match in der A-Liga gegen Vize-Weltmeister Kroatien mit 6:0 gewonnen.