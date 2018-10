Polen verspielt Führung gegen Portugal

Bittere Pleite im 100. Spiel für Polen für Robert Lewandowski

Europameister Portugal steuert in der Nations League auf den Gruppensieg zu. In der Gruppe 3 der A-Liga feierten die Portugiesen auch ohne ihren Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen Polen.

Portugal führt damit mit sechs Punkten ungefährdet vor Italien und Polen (je ein Punkt) das Klassement an.

Aufseiten der Polen feierte Kapitän und Bayern-Torjäger Robert Lewandowski, der sein 100. Länderspiel bestritt, ein trauriges Jubiläum. "Ich habe niemals davon geträumt, so viele Spiele für die Mannschaft zu bestreiten und der beste Torjäger in der Geschichte der polnischen Nationalmannschaft zu werden", hatte der Bayern-Torjäger noch vor dem Spiel gesagt. Seit seinem Debüt am 10. September 2008 hatte er insgesamt 55 Tore erzielt.

Vor 50.000 Zuschauern in Chorzow sorgten André Silva (31.) und Bernardo Silva (52.) für die Treffer für die Gäste, zudem unterlief dem Polen Kamil Glik (43.) ein Eigentor. Krzysztof Piatek (18.) hatte die Hausherren in Führung gebracht, der in der 63. Minute eingewechselte Wolfsburger Jakub Blaszczykowski (77.) sorgte noch einmal für Spannung.

Der Selecao, die zum Auftakt 1:0 gegen Italien gewonnen hatte, reichen aus den zwei verbleibenden Spielen im November bereits zwei Punkte, um sicher als Gruppensieger in die Playoffs einzuziehen.

In Italien und gegen Polen wird ihr etatmäßiger Kapitän Ronaldo erneut fehlen. Der fünfmalige Weltfußballer sieht sich aktuell Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt, die er allerdings vehement bestreitet. Der portugiesische Verband hatte aber ebensowenig wie Nationaltrainer Fernando Santos einen offiziellen Grund für die Länderspielpause von CR7 genannt.