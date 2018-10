Kurios! Ex-Stars Levels und Polanski im Gladbach-Kader

Tobias Levels (l.) und Eugen Polanski kickten zwischen 2006 und 2008 gemeinsam für Gladbach in der Bundesliga

Vor zehn Jahren schnürten sie bereits gemeinsam die Fußballschuhe für den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, nun dürfen sie erneut für den VfL ran: Eugen Polanski und Tobias Levels stehen vor einem ungewöhnlichen Comeback für die Gladbacher.

Um 18:45 Uhr bestreitet der Tabellendritte der Bundesliga einen Test beim österreichischen Hauptstadtklub Wiener SC. Mit im Aufgebot der Fohlen werden dabei auch Polanski und Levels stehen. Die beiden vertragslosen Profis halten sich derzeit bei der Regionalliga-Mannschaft der Borussia fit, trainierten seit der Länderspielpause auch im Lizenzspielerkader mit.

Da die Gladbacher gleich 13 Profis zu verschiedenen Nationalmannschaften abzustellen haben, muss der Kader für das Testspiel aufgefüllt werden. Bei der U23 kann sich Coach Dieter Hecking jedoch nicht bedienen, da diese am Samstag beim SV Straelen ein Meisterschaftsspiel bestreitet.

Eugen Polanski und Tobias Levels, zwei derzeit vereinslose Ex-Borussen aus dem #FohlenStall, werden morgen Abend für #dieFohlen am Ball sein. 😊 pic.twitter.com/EhufLRs4qu — Borussia (@borussia) 11. Oktober 2018

Nominierung als "kleines Dankeschön"

So wurden kurzerhand die einstigen Eigengewächse Polanski und Levels für die Partie in Wien nominiert. Gladbachs U23-Co-Trainer Dirk Bremser bestätigte die Personalien gegenüber der Vereinshomepage: "Es ist eine gute Sache von Borussia, altgedienten Spielern, die noch im besten Fußballeralter sind, diese Chance zu geben. In den vergangenen Wochen hatten Tobi und Eugen bereits bei der U23 mittrainiert. Das ist auch ein kleines Dankeschön an sie."

Eugen Polanski lief zwischen 2004 und 2008 für Borussia Mönchengladbach auf und stand 53 in der Bundesliga für die Fohlen auf dem Feld. Zuletzt stand er bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, den die Kraichgauer mit dem 32-Jährigen im Sommer aber nicht mehr verlängerten.

Tobias Levels spielte zwischen 2006 und 2011 110 Mal für den VfL, ehe er noch bei Fortuna Düsseldorf und den FC Ingolstadt aktiv war. Auch der 31-Jährige hat im Sommer keinen neuen Verein gefunden.