Medien: Mönchengladbach feilt an Christensen-Rückkehr

Andreas Christensen kommt in dieser Spielzeit nur sporadisch zum Einsatz

Von 2015 bis 2017 lief Andreas Christensen bereits für Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga auf und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Jetzt könnte es zur Rückkehr des Dänen kommen.

Denn wie der "Express" berichtet, plant Fohlen-Manager Max Eberl, den Innenverteidiger zurück an den Niederrhein zu lotsen.

Dem Bericht zufolge soll es längst eine mündliche Vereinbarung mit den Londonern geben, wonach Christensen im Falle zu geringer Einsatzzeiten zurück nach Gladbach darf.

Beim Premier-League-Riesen FC Chelsea ist der 22-Jährige - trotz Vertragsverlängerung bis 2022 im vergangenen Januar - nach dem Trainerwechsel nur noch zweite Wahl.

Der italienische Coach Maurizio Sarri setzt in der Abwehr meist auf das Duo David Luiz und Antonio Rüdiger. Christensen durfte nur in der für die Blues unattraktiven Europa League sowie im League Cup insgesamt dreimal ran.

"Ich sehe nicht, dass ich bleibe, sofern sich die Situation nicht ändern wird"

Eine Situation, die den Defensivspezialisten unzufrieden stimmt: "Es ist ein schwieriger Saisonstart. Um ehrlich zu sein, ist es sehr schwierig. In den vergangenen Jahren habe ich regelmäßig in meinen Mannschaften gespielt", klagte Christensen gegenüber der dänischen Zeitung "BT".

Und damit nicht genug: "Ich kann nicht erneut so viel Geduld aufbringen. Ich bin nun 22 Jahre alt und will spielen. Ich sehe nicht, dass ich bleibe, sofern sich die Situation in Zukunft nicht ändern wird", legte er nach. Folgt nun im Winter die Rückkehr zur Borussia?