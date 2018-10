HSV-Coach Titz macht aussortiertem Jatta neue Hoffnung

Christian Titz siegte mit seinem HSV im Test gegen Aarhus

Beim knappen 3:2-Testspielerfolg des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gegen den dänischen Kontrahenten Aarhus GF spielte sich der zuletzt aussortierte Bakery Jatta in den Vordergrund.

45 Minuten lang durfte der 20-Jährige am Donnerstag mitwirken und hatte mit einer ordentlichen Leistungen seinen Anteil daran, dass der HSV einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg gegen den dänischen Erstligisten umbog.

Jatta traf dabei per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Er erhielt dabei den Vorzug unter anderem vor Lewis Holtby und Aaron Hunt, die in der zweiten Halbzeit ebenfalls auf dem Feld standen.

Der Hamburger Cheftrainer Christian Titz war sehr angetan von der Leistung des Gambiers, der in der 2. Bundesliga noch überhaupt keine Berücksichtigung fand.

"Es freut mich, dass er sich im Test belohnen konnte. Seine Formkurve zeigt nach oben", so Titz über den Flügelstürmer.

Titz hält Jatta für einen "interessanten Spieler"

In der bisherigen Spielzeit stand er noch keine Minute für die Rothosen im deutschen Unterhaus auf dem Feld, durfte lediglich zehnmal in der U23 in der Regionalliga ran (ein Treffer).

Trotz der Nicht-Berücksichtigung hält Coach Titz weiterhin viel von Jatta und machte ihm Hoffnung auf eine Rückkehr in den Profi-Kader: "Wir haben im Trainerteam vor dem Spiel gegen Darmstadt lange diskutiert, ob wir ihn in den Kader hereinnehmen. Ich finde, er ist ein richtig interessanter Spieler. Vor allem dann, wenn wir in Führung liegen. Bakery kommt dann mit seiner Wucht. Er spielt unorthodox."

Bisher stand Jatta 16 Mal für die Profis des einstigen Bundesliga-Dinos auf dem Feld. Auf ein Tor auf Bundesliga-Ebene wartet der aus seinem Heimatland Geflüchtete bislang noch.