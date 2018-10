Hoffenheim-Juwel Nelson träumt weiter von Arsenal

Reiss Nelson sammelt bei der TSG Hoffenheim Spielpraxis

Nachdem sich Reiss Nelson beim FC Arsenal nicht durchsetzten konnte, wagte der Angreifer im Sommer den Sprung zu Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim. An die Kraichgauer ist der Engländer bis zum Saisonende ausgeliehen.

"Eine Leihe war nicht meine erste Option, doch als ich hörte, dass Hoffenheim interessiert war, wollte ich die Sache machen", verriet der 18-Jährige jetzt auf der Website des englischen Fußballverbands FA.

Besonders TSG-Coach Julian Nagelsmann spielte für das Sturm-Juwel eine zentrale Rolle bei seiner Entscheidung: "Julian ist ein großartiger Trainer und er glaubt an junge Spieler. Deshalb ist Hoffenheim der richtige Ort für mich."

Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel gegen Düsseldorf gelang dem englischen U21-Nationalspieler ein Tor. Seitdem kommt der Tempodribbler regelmäßig zum Einsatz - zumeist als Joker.

Die Umstellung in Deutschland fiel Nelson dabei auch abseits des Feldes nicht schwer: "Ich habe mich gut eingelebt. Mein Vater ist Deutscher und wohnt in der Nähe von München. Deshalb wusste ich, was mich erwartet."

Eine Rückkehr zu den Gunners strebt der Rechtsfuß dennoch weiter an: "Es ist immer noch mein Traum, für Arsenal zu spielen, aber ich weiß, dass ich noch Zeit brauche und in Deutschland Spielpraxis sammeln muss."