BVB-Star Pulisic vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Christian Pulisic ist auf dem Weg der Besserung

Christian Pulisic steht bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach seinem Muskelfaserriss kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Das BVB-Duo Shinji Kagawa und Marius Wolf muss sich hingegen gedulden.

Der Genesungsprozess von Pulisic schreitet weiter voran: Im Training am Freitag absolvierte der US-Amerikaner eine Reihe von Steigerungsläufen. Falls die lädierte Wade keine Reaktion zeigt, dürfte der 20-Jährige am Montag wieder zum Teamtraining stoßen.

Pulisic hatte infolge eines Muskelfaserrisses in der Wade das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco (3:0) und das Ligaspiel gegen den FC Augsburg (4:3) verpasst. Für das kommende Bundesliga-Spiel in Stuttgart könnte der Youngster wieder fit sein.

Für die angeschlagenen Kagawa (Sprunggelenksprobleme) und Wolf (Muskelfaserriss) kommt das Duell mit Stuttgart dagegen wohl zu früh. Beide absolvierten lediglich ein lockeres Lauftraining und Stabilisations-Übungen.