Löw baut auf Bayern-"Achse"

Joachim Löw baut auf Thomas Müller (l.) und Co.

Bundestrainer Joachim Löw setzt trotz der Formschwäche der Stars von Bayern München um Kapitän Manuel Neuer beim Nations-League-Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande am Samstag (20:45 Uhr) auf einen Rekordmeister-Block.

"Die Achse ist wichtig bei uns, ich vertraue diesen Spielern", sagte Löw am Freitag.

Vor Neuer sollen wie gewohnt dessen Vereinskollegen Jérôme Boateng und Mats Hummels das Abwehrzentrum bilden. Mit Joshua Kimmich in seiner neuen Rolle als Sechser und Thomas Müller werden zwei weitere Münchner in Löws Startelf erwartet. Müller gab Löw wie Kimmich und Gladbachs Matthias Ginter eine Startgarantie.

Bayern-Stars "können den Schalter schnell umlegen"

"Die Bayern-Spieler haben diese Woche einen guten Eindruck gemacht, sie waren nicht schlecht gelaunt", sagte Löw: "All diese Spieler sind schon so lange dabei, haben schon so viele Dinge durchgemacht, sie können den Schalter schnell umlegen. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass sie down waren."

Die defensiven Außen geben Ginter rechts und Jonas Hector links. Kimmich soll Spielmacher Toni Kroos den Rücken frei halten. In der Offensive könnten neben Spitze Timo Werner die Flügelspieler Julian Brandt und Leroy Sané beginnen.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Niederlande: Cillessen/FC Barcelona (29 Jahre/42 Länderspiele) - Dumfries/PSV Eindhoven (22/2), de Ligt/Ajax Amsterdam (19/9), van Dijk/FC Liverpool (27/21), Blind/Ajax Amsterdam (28/56) - Wijnaldum/FC Liverpool (27/50), de Jong/Ajax Amsterdam (21/2), Strootman/Olympique Marseille (28/42) - Promes/FC Sevilla (26/30), Depay/Olympique Lyon (24/40), Babel/Besiktas Istanbul (31/51). - Trainer: Koeman

Deutschland: Neuer/Bayern München (32/80) - Ginter/Borussia Mönchengladbach (24/20), Boateng/Bayern München (30/75), Hummels/Bayern München (29/67), Hector/1. FC Köln (28/40) - Kimmich/Bayern München (23/34) - Müller/Bayern München (29/96), Kroos/Real Madrid (28/88) - Brandt/Bayer Leverkusen (22/20), Werner/RB Leipzig (22/19), Sane/Manchester City (22/13). - Trainer: Löw

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)