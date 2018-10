U20: Spuckattacke überschattet DFB-Remis

Salih Özcan wurde Opfer einer unfairen Spuckattacke

Nach dem Länderspiel der deutschen U20-Fußballer gegen die Niederlande (1:1) in Meppen am Freitag ist es nach Abpfiff zu Tumulten gekommen.

Vorausgegangen war eine Spuckattacke des Niederländers Jordan Teze gegen den deutschen Kapitän Salih Özcan vom 1. FC Köln. Danach kam es zu einer Rudelbildung, Trainer und Betreuer mussten die Streithähne trennen.

Özcan hatte wenige Minuten vor Spielende einen Foulelfmeter verschossen (87.) und damit den möglichen Sieg vergeben.

Ab von dem unschönen Vorfall lieferten sich beide Teams eine hitzige, aber durchaus ansehnliche Partie. Den deutschen Treffer erzielte Verteidiger Florian Baak nach einem Eckball in der 21. Minute, keine zwei Minuten später gelang Kaj Sjerhuis der Ausgleich.

"Es war ein intensiver, teils hitziger Fight, beide Mannschaften haben sich überhaupt nichts geschenkt in diesem Spiel", sagte DFB-Trainer Meikel Schönweitz gegenüber "dfb.de": "Wir sind gut in die Partie gekommen, waren dominant und gingen verdient in Führung. Durch den postwendenden Ausgleich der Niederlande haben wir etwas den Faden verloren, in dieser Phase müssen wir souveräner agieren und das Spiel auch mal stärker beruhigen."

"In der Halbzeit haben wir ein paar kleine Umstellungen vorgenommen und hatten im zweiten Durchgang wieder einen besseren Zugriff aufs Spiel. Die Jungs haben bis zum Schluss mit großem Willen nach vorne gedrückt und sich die eine oder andere Torchance erspielt. Am Ende fehlten ein paar Zentimeter, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Mit unserer Leistung bin ich zufrieden", so Schönweitz weiter.