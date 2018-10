Werder siegt an der Bremer Brücke

Florian Kohfeldt sah einen Sieg seines Teams

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich im Test gegen den VfL Osnabrück keine Blöße gegeben. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gewann am Freitagabend beim Drittligaspitzenreiter mit 2:1 (1:0).

Kevin Möhwald (25.) und Nachwuchsstürmer Jonah Osabutey (70.) trafen für den Bundesligavierten, Bashkim Renneke (52.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

"Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Wir hatten eine sehr gute Staffelung, Passqualität und viele Torchancen aus dem Spiel heraus. Nach der Pause haben wir den Rhythmus etwas verloren und mehr Fehler gemacht. Aber das ist kein Vorwurf an die Jungs, wir haben viel gewechselt und ausprobiert. Die Jungs haben jetzt drei Tage frei, bekommen aber einen individuellen Plan für ihr langes Wochenende", so Kohfeldt auf der Werder-Homepage.

"Es war gut, Spielpraxis zu sammeln, für all die, die sonst nicht so häufig zum Einsatz kommen. Es war gut, um in die Abläufe zu kommen. Ich versuche jede Möglichkeit zu nutzen, um mich zu zeigen", ergänzte Torschütze Möhwald.