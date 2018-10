Überall Spitze! Ricken erklärt den Erfolg der BVB-Jugend

Lars Ricken leitet seit einigen Jahren die Geschicke der BVB-Jugend

Nicht nur in der Fußball-Bundesliga erlebt Borussia Dortmund derzeit einen absoluten Höhenflug. Auch in den Jugendmannschaften zeigt der Trend eindeutig nach oben. Über die Gründe des Leistungshochs sprach nun BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken.

In fast allen Altersklassen grüßen die Schwarz-Gelben im Moment von Platz eins in den höchsten deutschen Jugend-Spielklassen. Lediglich die U17 steht "nur" auf dem zweiten Rang in der Bundesliga West. Noch nie stand der BVB-Nachwuchs so stark da.

"Eine schöne Momentaufnahme. Aber natürlich gehört es dazu, Siegermentalität zu entwickeln. Und das schaffst du nur, wenn du einen Großteil deiner Spiele gewinnst", meinte BVB-Nachwuchsboss und Klublegende Lars Ricken gegenüber der "Bild".

Vor allem die Transparenz zwischen Jugend- und Profibereich wurde vom 42-Jährigen als große Stärke bei den Dortmundern herausgearbeitet. Den Nachwuchstalenten werde von Beginn an eine klare Perspektive aufgezeigt, bei der Borussia den großen Durchbruch als Fußballprofi schaffen zu können.

"Kaufen keine Stars, wir entwickeln sie"

"Wir kaufen keine Stars, wir entwickeln sie. Dass das nicht nur irgendein schlauer Satz ist, hat die Vergangenheit bei Spielern wie Götze, Pulisic oder Bruun Larsen gezeigt. Bei uns gibt es tatsächlich die wichtige Durchlässigkeit von der Jugend bis zu den Profis."

Bei den Dortmundern stehen momentan eine Vielzahl an Teenagern in den Aufgeboten, denen bereits eine vielversprechende Karriere vorausgesagt wird. Darunter die Jugendnationalspieler Tobias Raschl und Ramzi Ferjani sowie das erst 13-jährige "Wunderkind" Youssoufa Moukoko.

Lars Ricken ist bereits seit in seiner elften Saison als Nachwuchskoordinator beim BVB tätig. Zuvor absolvierte er unter anderem 301 Bundesligaspiele für die Westfalen und gewann als Finaltorschütze mit den Dortmundern 1997 die Champions League.