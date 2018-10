Stimmen zur Niederlage des DFB

Mats Hummels (l.) weiß, dass die Pleite Konsequenzen nach sich zieht

Mit einer 0:3-Pleite gegen die Niederlande hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Fehlstart in die Nations League perfekt gemacht. Vor dem Duell mit Weltmeister Frankreich liegt der DFB auf dem letzten Platz. Die Stimmen zur Pleite gegen Oranje:

Mats Hummels: "Es ist eine Frage der fehlenden Chancenverwertung. Wir haben 0:3 verloren, obwohl wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Wir hatten viel Pech, es lag an keinem bestimmten Spieler. Jetzt stehen wir hier mit einem 0:3 und werden auf jeden Fall auf die Fresse kriegen, dabei können wir uns nicht viel vorwerfen. Der Gegner macht mit der ersten Chance das erste Tor. So viel können wir uns gar nicht vorwerfen. Wir müssen zwei bis drei Tore schießen und werden hinten ausgekontert. Da kommt man nur mit einem Erfolgserlebnis raus. Es muss einfach mal einer irgendwie reingehen. das brauchen wir mal, dass wir mal aus einer Führung herausspielen können. Das ist ja Wahnsinn."

Joachim Löw (Bundestrainer) im ZDF: "Es war nicht alleine unsere mangelnde Chancenverwertung der Grund für die Niederlage. Nach dem 0:1 haben wir gemerkt, dass uns das Selbstvertrauen fehlt. Bis zum 0:1 haben wir das Spiel kontrolliert. Wir haben gute Chancen gehabt, schaffen es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen, was gut für das Selbstvertrauen wäre. Dass wir am Ende so auseinanderbrechen, ist schlecht."

Manuel Neuer: "Natürlich geht immer mehr. Wir haben zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht, dabei hätten wir die Chancen zur Führung gehabt. Am Ende haben wir sehr offen gestanden und natürlich auch Fehler gemacht. Vor dem Spiel hat jeder von uns dem Trainer signalisiert, dass wir für das Spiel bereit sind."