Serbe Mazic pfeift DFB-Team in Frankreich

Mazic leitet Frankreich gegen Deutschland

Der serbische Schiedsrichter Milorad Mazic leitet das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in St. Denis gegen Weltmeister Frankreich. Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt.

Für die DFB-Elf ist das ein gutes Omen: Sie hat alle bisherigen drei Begegnungen unter dem 45 Jahre alten Unparteiischen gewonnen. Zuletzt das Confed-Cup-Finale in Russland 2017 gegen Chile (1:0), zuvor bei der WM 2014 den Auftakt gegen Portugal (4:0) und in der Qualifikation zum Weltturnier in Brasilien 2013 gegen Österreich (3:0).