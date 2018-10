Derbe Hummels-Medienschelte nach Pleite gegen Holland

Mats Hummels ist verärgert über den Umgang mit der Nationalmannschaft

Mats Hummels hat sich in deutlichen Worten über die Bewertung seiner Leistungen und die seiner Teamkollegen in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft beschwert.

Der 29-Jährige reagierte sichtlich angefressen auf entsprechende Nachfragen nach der bitteren 0:3-Klatsche gegen die Niederlande am Samstagabend in der Mixed Zone: "Es wird ja momenten auf alles und jeden draufgeschossen, es ist respektlos meiner Meinung nach! Ganz einfach!"

Nach Hummels' Meinung ziele die momentane Berichterstattung über die DFB-Auswahl vor allem darauf ab, möglichst kritisch und negativ zu sein.

Teilweise seien sowohl die Medien als auch die deutsche Öffentlichkeit dabei deutlich über das Ziel hinausgeschossen, findet der Weltmeister von 2014: "Wir werden teilweise behandelt wie Vollamateure. Aber damit müssen wir leben. Das wird im Fußball immer so bleiben, dass dann von Medien und von Fans respektlos mit uns umgegangen wird. Damit müssen wir klarkommen."

Bei sportlichen Rückschlägen würden nach Meinung des Innenverteidigers vom FC Bayern München möglichst schnell möglichst viele Sündenböcke gesucht und für die anhaltende Misere der Nationalmannschaft verantwortlich gemacht: "Es wird ja immer auf die gleichen vier bis fünf Spieler draufgehauen, wenn sich da mal die Möglichkeit ergibt. Es wird nicht drauf geschaut, was auf dem Platz passiert, sondern - sobald ein Ergebnis mal nicht passt - wird versucht, was schlechtes zu finden bei gewissen Leuten."

"Haben kein schlechtes Spiel abgeliefert"

Wen er damit en detail meinte, ließ Hummels offen. Es war aber deutlich herauszuhören, dass der Bayern-Spieler damit in erster Linie sich selbst sowie seine Münchner Teamkollegen gemeint haben dürfte.

Hummels erinnerte sich dabei an einen Vergleich von einem bekannten Ex-Bayern-Star: "Ich glaube, Mario Basler hat mal in einem Interview das Gehalt, das wir bekommen, als Schmerzensgeld bezeichnet. Ich glaube, sehr gut nachvollziehen zu können, was er damit gemeint hat!"

Der Defensivmann konnte der fußballerischen Leistung des deutschen Teams vom Samstagabend durchaus etwas Positives abgewinnen. "Meiner Meinung nach haben wir heute hier kein schlechtes Spiel abgeliefert [...]. Wir spielen Chancen heraus und verpassen es, uns zu belohnen. Und klar, es passieren Fehler vor den Gegentoren. Das Große und Ganze, die Spielanlage ist wahrlich nicht schlecht."