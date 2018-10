Kennenlernrunde mit Henry: Henrichs verpasst U21-Spiel

Benjamin Henrichs verpasst das Spiel gegen Irland

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im letzten EM-Qualifikationsspiel auch auf Benjamin Henrichs verzichten.

Der 21-Jährige reiste am Sonntag zu seinem Verein AS Monaco zurück und steht DFB-Trainer Stefan Kuntz somit am Dienstag gegen Irland nicht zur Verfügung. Das EM-Ticket hatte Titelverteidiger Deutschland schon am Freitag gelöst.

"Der Verein hat bei uns angefragt, ob es möglich sei, dass Benny früher zurückkehrt. Wir haben dieser Bitte im Sinne des Spielers entsprochen, da Monaco gerade den Trainer gewechselt hat", sagte Kuntz.

Die kriselnden Monegassen hatten am Samstag den früheren Welt- und Europameister Thierry Henry als neuen Coach vorgestellt.

Benjamin Henrichs kehrt vorzeitig zum @AS_Monaco zurück und reist nicht mit der deutschen #U21 nach Heidenheim, wo am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live @Eurosport_DE) das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Irland ansteht. Alle Infos 👉 https://t.co/14M9GMVo2j #GERNOR #GERIRL pic.twitter.com/QD2nIQReKg — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 14. Oktober 2018

Der DFB-Kader für das Spiel gegen Irland in Heidenheim besteht somit nur noch aus 18 Spielern. Nicht zur Verfügung stehen auch die angeschlagenen Cedric Teuchert (Schalke 04) und Eduard Löwen (1. FC Nürnberg) sowie Kapitän Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), der von Bundestrainer Joachim Löw für das Nations-League-Spiel am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich berufen worden war.