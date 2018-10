Last-Minute-Treffer rettet Italien Sieg in Polen

Polen ist abgestiegen: Italien gewinnt in der Nachspielzeit in Chorzow

Italiens Fußball-Nationalmannschaft hat nach einem Last-Minute-Erfolg den Klassenerhalt in der Nations League perfekt gemacht. Die Squadra Azzurra gewann am Sonntag in Chorzow durch einen Treffer von Cristiano Biraghi in der Nachspielzeit (90.+2) in Polen und feierte damit im dritten Spiel den ersten Sieg.

In der Tabelle der Gruppe 3 setzte sich Italien mit vier Punkten hinter Spitzenreiter Portugal (6) auf Platz zwei. Polen (1) hat aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegen Italien als erstes Team des neuen UEFA-Wettbewerbs keine Chance mehr auf den Klassenverbleib und muss künftig in der B-Division antreten. Italien trifft am 17. November auf die Portugiesen, die zum Abschluss am 20. November Polen empfangen.

Italien, das im Hinspiel gegen die Polen zu einem 1:1 gekommen war, hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, blieb aber offensiv lange glücklos, bis Florenz-Abwehrspieler Biraghi traf. Der frühere Dortmunder Stürmer Ciro Immobile saß auf der Bank. Bei den Polen blieb Bayern-Sturmstar Robert Lewandowski im sechsten Länderspiel in Serie ohne Torerfolg.