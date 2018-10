BVB-Stürmer hadert mit Torflaute: "Wie ein Fluch"

BVB-Offensivmann Maximilian Philipp hat in der neuen Saison noch kein Tor geschossen

BVB-Angreifer Maximilian Philipp sollte in der laufenden Saison von Borussia Dortmund die lange vakante Position des Stoßstürmers einnehmen. Doch der nominelle Flügelspieler leidet unter Ladehemmungen, in neun Spielen ist ihm noch kein Treffer gelungen.

Es sei "wie ein Fluch", zitiert der "kicker" Philipp. "Ich muss wohl angeschossen werden, oder mir fällt der Ball mal vor die Füße - vielleicht platzt dann der Knoten." Aktuell wirkt der 24-Jährige allerdings recht hilflos: "Das war bisher nicht die Leistung, die ich mir erhoffe und im vorigen Jahr gebracht habe", so Philipp. "Ich arbeite mehr, ich laufe mehr, ich will. Aber es klappt nicht viel."

In der Vorbereitung hatte Philipp noch regelmäßig geknipst. Sportdirektor Michael Zorc prophezeite Philipp gar 15 Tore in der Bundesliga. Doch die Statistik sieht mau aus, nicht mal eine Großchance hat Philipp auf dem Konto. "So ein Formtief hatte ich noch nie. Dass ich in meiner Entwicklung stagniere, ist neu für mich", haderte Philipp.

Löst Alcácer Philipp ab?

Gut möglich, dass Vollblut-Knipser Paco Alcácer Philipp bald in der Startaufstellung des BVB ablöst, wenn er fit genug für 90 Minuten ist. Dann könnte Philipp auch wieder häufiger auf seiner angestammten Position auf der Außenbahn spielen.

"Wir haben riesiges Vertrauen in ihn", stärkt BVB-Sportdirektor Michael Zorc trotz Philipp den Rücken. "Wir müssen nur schauen, auf welcher Position er für uns am wertvollsten ist."

Auch Philipp sieht sein Vermögen nicht auf die Position im Sturmzentrum beschränkt: "Der Trainer weiß, dass er mich offensiv auch außen oder hinter der Spitze einsetzen kann", stellt der Ex-Freiburger klar. "Natürlich wird es schwer, an Paco vorbeizukommen. Das heißt aber nicht, dass ich nur auf eine Position fixiert bin."