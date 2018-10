Kahn sorgt sich um deutschen Torhüter-Nachwuchs

Oliver Kahn fehlt es an Torwart-Ausnahmetalenten

Oliver Kahn sorgt sich um den Torhüter-Nachwuchs in Deutschland. "Ich sehe im Moment hinter Neuer und ter Stegen nicht das absolute junge Ausnahmetalent, das schon Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt. Wir haben anscheinend keinen wie den 19-jährigen Gianluigi Donnarumma in Italien", sagte der ehemalige Weltklasse-Schlussmann dem "kicker".

In der Fußball-Bundesliga seien zwölf deutsche Torhüter die Nummer eins in ihren Klubs, so Kahn, aber: "Davon sind neun über 28 Jahre." "Dazu kommen Florian Müller in Mainz, Fabian Bredlow in Nürnberg und Alexander Schwolow in Freiburg. Der vielversprechendste, Julian Pollersbeck, spielt mit dem HSV in der 2. Liga."

Bei Bundestrainer Joachim Löw ist Manuel Neuer weiterhin die Nummer eins. Nach seiner monatelangen Verletzungspause zeigte aber auch der 32-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München zuletzt Schwächen.

Als Neuers Nachfolger in der DFB-Auswahl steht der sechs Jahre jüngere Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona bereit.