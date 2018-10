Kainz und Wimmer: Chance für die zweite Garnitur

Kainz will Werbung in eigener Sache betreiben

Das Testspiel in Dänemark bietet jenen ÖFB-Teamspielern, die in der Regel nicht zum Stamm von Franco Foda gehören, die Chance, Werbung in eigener Sache zu machen.

Für einige österreichische Teamspieler bietet sich am Dienstag (20:45 Uhr) in Herning die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Im Testspiel gegen Dänemark wird Teamchef Franco Foda jenen Kickern eine Chance geben, die zuletzt wenig bis gar nicht zum Zug kamen - so etwa Florian Kainz und Kevin Wimmer.

Letzterer verspürte am Montag vor dem Abflug nach Billund schon eine gewisse Vorfreude. "Falls ich Einsatzminuten bekomme, will ich mich von der besten Seite zeigen", erklärte der Innenverteidiger. Die vielen Ausfälle seien nicht leicht zu verdauen, gab Wimmer zu. "Aber wir sind als Mannschaft eng zusammen, werden versuchen, das zu kompensieren, werden uns voll reinhauen und alles tun, um zu gewinnen", versprach der Deutschland-Legionär.

Bei seinem Klub Hannover rutschte Wimmer zuletzt aus der Startformation, was aber auch mit einer kleinen verletzungsbedingten Pause zu tun hatte. "Ich glaube schon, dass es auf längere Sicht in die Richtung verlaufen wird, dass ich zu meinen Spielen komme", erklärte der Oberösterreicher.

Kainz: "Wir wollen zeigen, dass wir da sein"

Auch Kainz ist bei Werder Bremen keine unbestrittene Stammkraft, kommt bei den Hanseaten aber immer wieder auf seine Spiele. Im ÖFB-Team brachte es der Steirer am Freitag beim 1:0 gegen Nordirland immerhin auf einen Kurzeinsatz.

In Herning will der Ex-Rapidler zeigen, dass er auch zu längeren Auftritten befähigt ist. "Jetzt haben die die Chance, die zuletzt nicht so oft drangekommen sind. Wir wollen zeigen, dass wir da sind, wenn man uns braucht", sagte Kainz.

Dass man wieder einmal ein Testspiel in der Fremde bestreitet, begrüßte der Werder-Profi ausdrücklich. "Man hat beim 0:1 in Bosnien gesehen, dass uns mehr Auswärtsspiele guttun könnten."

apa