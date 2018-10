Wechsel-Verbot für Bayern-Flirt de Ligt

Matthijs de Ligt gilt als eines der größten Fußballtalente

FC Bayern, AC Mailand, AS Rom, FC Barcelona: Die Liste der Interessenten an Matthijs de Ligt ist lang. Doch jetzt schloss Ajax-Sportchef Marc Overmars einen vorzeitigen Abgang seines Innenverteidigers aus.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Januar wechseln wird, liegt bei null Prozent", so Overmars gegenüber dem italienischen Portal "laroma24.it". Mit gerade einmal 19 Jahren ist der Defensivmann in Amsterdam unverzichtbar und auch in der niederländischen Nationalmannschaft steht de Ligt für den Neuanfang der Elftal.

Dies ist auch den Bayern-Bossen nicht entgangen, weshalb sich schon länger Wechselspekulationen um das Abwehrjuwel halten. In München könnte der Niederländer Mats Hummels oder Jérome Boateng beerben. Die beiden Weltmeister befinden sich in dieser Saison im Formtief und gelten nicht mehr als unantastbar.

Zuletzt berichtete der "kicker" allerdings, dass die Bayern-Bosse ohnehin im Winter keine Wechsel planen würden. Somit dürfte das Tauziehen um de Ligt, der bei Ajax einen Vertrag bis 2021 besitzt, erst im Sommer weitergehen.