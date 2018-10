Russ würde Vertrag bei Eintracht Frankfurt verlängern

Marco Russ kann sich vorstellen, nochmals bei der Eintracht zu verlängern

Eintracht Frankfurts Innenverteidiger Marco Russ würde seinen im Sommer 2019 auslaufenden Vertrag gerne verlängern.

"Sollte Eintracht im Winter oder Frühjahr kommen und sagen: Wir verlängern mit Dir, dann top! Dann mache ich definitiv weiter", sagte der 33-jährige Fußballprofi des Bundesligisten im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

"Wenn sie sagen: Wir wollen was Neues, planen jung, dann such' ich mir eine neue Herausforderung", so der Mittelfeldspieler.

Russ spielt abgesehen von einem eineinhalbjährigen Engagement beim VfL Wolfsburg seit 1996 in Frankfurt.