Mbappé erobert die Fußball-Welt: "Das ist nicht normal"

Kylian Mbappé ist der Überflieger des Weltfußballs

Weltmeister Frankreich hat zuletzt ein bisschen experimentiert und ist dabei fast auf die Nase gefallen. Gegen die kriselnde deutsche Mannschaft wird Kylian Mbappé aber nicht erstmal eine Stunde auf der Bank sitzen.

Kylian Mbappé steht für viele Dinge, für die die deutsche Mannschaft gerade nicht steht. Der Jungstar vereint Tempo, Zielstrebigkeit und Abschlussstärke, er erzeugt bewunderndes Raunen im Publikum, sein Spiel fasziniert schlichtweg. Mbappe ist, wie das "Time"-Magazin jüngst verdeutlichte, "die Zukunft des Fußballs". Weltmeister-Trainer Didier Deschamps findet: "Was er in diesem jungen Alter schon kann, ist nicht normal. Einen Spieler wie ihn gibt es nur selten."

Während bei der DFB-Elf vor dem Prestigeduell in der Nations League am Dienstag in St. Denis beinahe alles auf dem Prüfstand steht, ist die Perspektive der Equipe Tricolore nicht zuletzt wegen des angehenden Weltstars besser denn je. Mbappé hat mit seinen 19 Jahren, so belegte die italienische "Gazzetta dello Sport" in einem Vergleich, bessere statistische Werte als Lionel Messi im gleichen Alter.

Stürmt Mbappé von Beginn an?

Bei Paris St. Germain erlebte der deutsche Coach Thomas Tuchel zuletzt eine Vier-Tore-Show seines Jahrhunderttalents in 13 Minuten. Es verschlug Tuchel dabei fast die Sprache. Als Frankreich am Donnerstag drauf und dran war, sich im Test gegen Island (2:2) zu blamieren, kam nach einer Stunde Mbappé ins Spiel und rettete zumindest noch ein Unentschieden.

Eine schlechte Nachricht für Bundestrainer Joachim Löw ist, dass sich die Experimentierstunde gegen die Nordländer nicht wiederholen dürfte. Im Stade de France von St. Denis wird Mbappé aller Voraussicht von Beginn an auf dem Rasen stehen. Und der dann drohenden Gefahr, ist sich Mats Hummels bewusst. "Wir dürfen nicht in Rückstand geraten. Sonst können sie ihren Konter-Fußball mit ihren Mopeds vorne noch besser ausspielen", sagte der Verteidiger.

"So was habe ich vorher noch nicht gesehen"

Über Mbappé wird nicht erst seit dem WM-Triumph in Russland nahezu ausnahmslos in Superlativen berichtet, für den prestigeträchtigen Ballon d'Or steht er nun auch in der Endauswahl. "So was habe ich vorher noch nicht gesehen. Zusammen mit Neymar ist er jetzt schon der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe", sagte unlängst PSG-Klubkollege Julian Draxler.

Ein wenig Tadel gab es lediglich, als er Anfang September wegen eines Revanchefouls in Nimes vom Platz flog und in der Liga drei Spiele lang zuschauen musste. Deschamps meinte daraufhin, Mbappé müsse noch lernen, sich in solchen Situation zu beherrschen. Aber wer ist mit 19 schon ohne Makel?

Mbappé versucht, bei allem Ruhm seine Wurzeln nicht zu vergessen. In einem Pariser Banlieu unter schwierigen Umständen aufzuwachsen, prägt und hinterlässt Eindrücke. "Meine Mutter hat gesagt, bevor du ein toller Fußballer wirst, musst du vor allem anderen ein großartiger Mann werden", erzählte Mbappé im "Time"-Magazine.