Profivertrag für KSC-Youngster Batmaz

Malik Batmaz bindet sich an den Karsruher SC

Drittligist Karlsruher SC bindet mit Malik Batmaz ein Talent aus der eigenen A-Jugend an den Verein. Der 18-jährige Stürmer unterschrieb einen Profivertrag bis 2021.

Dies teilten die Badener am Montag mit. Nach seinen tollen Leistungen in der U 19 freut es uns jetzt sehr, dass Malik ab sofort fest zum Profikader gehört. In seinen bisherigen Einsätzen unter Alois Schwartz hat er sein herausragendes Talent bereits angedeutet. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch viel Freude an Malik haben werden", erklärte Sportdirektor Oliver Kreuzer nach der Vertragsunterzeichnung.

🖋 Die Tinte ist trocken - Angreifer Malik Batmaz hat gerade seinen ersten Profivertrag im Wildpark unterschrieben 👉 https://t.co/3UvaDQ80SE #nurderksc pic.twitter.com/TL4NLnXUdl — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 15. Oktober 2018

In der laufenden Spielzeit kommt Batmaz bei den Profis bereits auf zwei Spiele in der 3. Liga und einen Kurzeinsatz beim DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96. In der A-Jugend des KSC erzielte der Torjäger in der Süd/Südwest-Staffel vier Treffer bei sieben Startelfeinsätzen.

"Ich freue mich sehr auf meine weitere Zukunft beim KSC. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen", erklärte Batmaz, der 2015 vom SV Sandhausen in die B-Jugend des KSC gewechselt war.