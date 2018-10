Erstmals seit 1987: Eiskalte Three Lions siegen in Spanien

Raheem Sterling schnürte einen Doppelpack für die Three Lions

WM-Halbfinalist England hat Spaniens Höhenflug eindrucksvoll beendet und den ersten Sieg in der Nations League gefeiert. Die Three Lions gewannen in Sevilla nach einer furiosen ersten Halbzeit verdient mit 3:2 (3:0), für Spaniens neuen Nationaltrainer Luis Enrique war es im vierten Spiel die erste Niederlage.

Raheem Sterling (16./38.) mit seinem ersten Doppelpack für England und Marcus Rashford (30.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Spanien kam durch Borussia Dortmunds Shootingstar Paco Alcácer (59.) und Sergio Ramos (90.+8) noch einmal heran. Trotz der Niederlage führt Spanien die Gruppe 4 der A-Liga mit sechs Punkten weiter vor England (4) und Kroatien (1) an.

Spanien begann mit FC-Bayern-Star Thiago in der Startelf offensiv, wurde nach einer Viertelstunde jedoch eiskalt ausgekontert. Rashford bediente Sterling, der ins linke Eck traf. Anschließend spielte nur noch England: Erst verwertete Rashford auch die zweite Chance der Gäste, dann erhöhte Sterling gar auf 3:0.

Nach der Pause traf Alcácer einmal mehr unmittelbar nach seiner Einwechselung. Der 25-Jährige verbesserte mit seinem ersten Ballkontakt seine Saisonbilanz auf zehn Tore aus sechs Spielen. Beim jüngsten 4:1 in Wales hatte er sogar doppelt getroffen. In der letzten Minute der siebenminütigen Nachspielzeit traf Sergio Ramos per Kopf zum Anschluss - direkt danach erfolgte der Abpfiff. BVB-Youngster Jadon Sancho saß bei England auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Ein Sieg für die Geschichtsbücher

Der Sieg der Three Lions in Sevilla beendet zwei historische Serien. Erstmals seit 15 Jahren verloren die Spanier wieder ein Spiel unter Wettbewerbsbedingungen auf heimischem Boden. Der letzte Sieg Englands bei den Südeuropäern liegt noch weiter zurück: Zuletzt gewannen die Briten 1987 in Spanien. Damals verließen Gary Lineker & Co. mit 4:2 als Sieger den Platz.

Ramos scores with the final touch of the game, but it can't deny the #ThreeLions an unforgettable win! 👏 pic.twitter.com/bdHnjSXRA6 — England (@England) 15. Oktober 2018

Vor der Begegnung hatten englische Fans für Negativschlagzeilen gesorgt. Videoaufnahmen zeigen, wie Personen in der andalusischen Stadt Seitenspiegel von geparkten Autos abtreten. Zudem warf ein Mann ein Glas auf ein fahrendes Auto. "Wir verurteilen das inakzeptable Verhalten, das in Sevilla zu sehen war", teilte der englische Verband FA mit.