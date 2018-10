BVB droht Ausfall von Marco Reus

Marco Reus könnte beim BVB ausfallen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (ab 15:30 Uhr) um den Einsatz von Kapitän Marco Reus.

Reus war aufgrund von Knieproblemen in der Länderspielpause in Dortmund geblieben. "Marco hat individuell trainiert. Er wird im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen – und ich hoffe dann auch, dass er am Wochenende zur Verfügung steht", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Rande des Testspiels bei Alemannia Aachen am Montag.

Beim 4:0-Sieg gegen den Regionalligisten fehlten neben Reus auch Lukasz Piszczek, Raphael Guerreiro, Christian Pulisic, Shinji Kagawa und Marcel Schmelzer. "Alle haben noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Wir müssen dann in den nächsten Tagen sehen, bei wem es reicht für das Wochenende", so Zorc.

Vorsichtige Entwarnung gab der 56-Jährige bei Trainer Lucien Favre, der in Aachen wegen Rückenbeschwerden fehlte. "Die Busreise wäre jetzt nicht optimal gewesen. Deswegen konnte er dann auch zu Hause bleiben", erläuterte Zorc, der mit einem Augenzwinkern ergänzte: "Ich hoffe, es droht kein Ausfall für das Wochenende."