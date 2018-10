"She said yes": Ex-BVB-Star Großkreutz verlobt sich

Kevin Großkreutz arbeitet an der Familienplanung

Nicht nur in der 3. Fußball-Liga läuft es für Kevin Großkreutz mit dem KFC Uerdingen glänzend, auch privat hat der ehemalige Profi von Borussia Dortmund positive Nachrichten zu vermelden.

Der 30-Jährige teilte im sozialen Netzwerk Instagram die Verlobung mit seiner Freundin Caro mit. "She said yes", schrieb der Verteidiger zu einem Bild, das ihn und seine Freundin mit dem Verlobungsring zeigt.

Bereits sieben Tage zuvor hatte Großkreutz an selber Stelle verkündet, dass er und seine Freundin ihr zweites Kind erwarten würden. Beide haben bereits die gemeinsame Tochter Leonie.

In der 3. Liga zählt der Verteidiger mit den Krefeldern zu den ernstzunehmenden Anwärtern auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Liganeuling steht nach dem 11. Spieltag auf dem zweiten Platz. Großkreutz, der bisher kein Ligaspiel verpasste, gehört zu den Leistungsträgern der Mannschaft von Trainer Stefan Krämer.