Hannes Wolf bestätigt BVB-Anfrage: "Hatte Zweifel"

Hannes Wolf stand vor einem Wechsel zum BVB

Hannes Wolf führte die U17 des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu zwei, die U19 des BVB zu einer Meisterschaft. Im Sommer stand Wolf, der zuletzt den VfB Stuttgart trainierte, vor einem erneuten Engagement bei den Borussen. Nun erklärt der 37-Jährige, woran eine Rückkehr scheiterte.

"Ich wusste, dass Edin [Terzic, d. Red.] da ist und Gas gibt, Manni Stefes auch. Und Lucien [Favre, d. Red.] als Cheftrainer sowieso. Ich will auch Gas geben. Darüber habe ich nachgedacht und hatte Zweifel, ob ein vierter noch dazu passt", so Wolf im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

"Ich habe mich sehr über das Angebot gefreut, wollte dann aber den Schritt in die 'zweite Reihe' nicht machen", führt der derzeit arbeitslose Coach weiter aus.

Wolf: Zeit beim BVB war "verrückt" und "sehr, sehr schön"

Leicht ist Wolf die Absage allerdings nicht gefallen: "Es hätte natürlich einen Riesencharme gehabt, nur 20 Minuten zur Arbeit zu fahren, Champions League zu erleben in diesem Stadion", so Wolf, der sich mit Freude an seine Zeit in Dortmund erinnert: "Die letzten drei Jahre waren richtig verrückt. Das war sehr, sehr schön."

Weiterhin äußerte sich der gebürtige Bochumer zu den Anforderungen an einen potenziellen nächsten Arbeitgeber: "Egal wo, da wird dann Feuer drin sein, aber das ist genau das, was ich machen möchte." Lediglich ein Amt beim FC Schalke 04 schließt Wolf aus. "Selbst wenn ich das wollen würde, könnten sie es der Öffentlichkeit bei meiner Vorgeschichte wohl nicht verkaufen", vermutet Wolf.