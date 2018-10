Lockt Cristiano Ronaldo Bayern-Star James zu Juventus?

James Rodríguez ist äußerst umworben

Die Zukunft von James Rodríguez beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ist weiterhin offen. Aktuell versucht wohl niemand Geringeres als Cristiano Ronaldo, den Kolumbianer zu Juventus Turin zu locken.

Wie der italienische Radiosendender "Rai Sport" berichtet, wirbt Superstar Cristiano Ronaldo weiter um eine Verpflichtung von Bayern-Star James. Demnach hofft der Portugiese, im Juventus-Trikot künftig von den punktgenauen Zuspielen des 27-Jährigen zu profitieren.

Beide zauberten bereits zwischen 2014 und 2017 insgesamt zweieinhalb Jahre zusammen im Trikot von Real Madrid. Schon in der Vergangenheit soll sich der fünffache Weltfußballer um den Kolumbianer bemüht haben. Im Winter 2019 könnte jetzt die Wiedervereinigung beim italienischen Rekordmeister anstehen.

Flüchtet James vom FC Bayern München?

Derzeit scheint sich der umworbene James, beim FC Bayern München nicht mehr rundum wohl zu fühlen. Immer wieder kursieren Gerüchte über ein zerrüttetes Verhältnis zu FCB-Trainer Niko Kovac.

Noch ist der Regisseur von Real Madrid nur an die Münchner ausgeliehen. Die ausgehandelte Kaufoption wurde bisher nicht von den Vereinsverantwortlichen an der Säbener Straße gezogen.

Allerdings hatte der Klub bereits signalisiert, die Ablösesumme in Hohe von 42 Millionen Euro zeitnah in Richtung Madrid überweisen zu wollen. James wäre in diesem Fall bis 2022 an den deutschen Rekordmeister gebunden.