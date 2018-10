Wolfsburg und München erwarten "dicke Brocken"

Die Frauen des VfL Wolfsburg fordern den spanischen Meister Atlético Madrid

Meister VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München sind vor den englischen Wochen gewarnt: Das Spitzen-Duo der Frauenfußball-Bundesliga geht mit viel Respekt in seine Achtelfinal-Hinspiele der Champions League.

"Das ist ein dicker Brocken", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim VfL, vor dem Heimspiel gegen den spanischen Meister Atlético Madrid am Mittwoch (19:00 Uhr).

Der deutsche Double-Gewinner bringt reichlich Rückenwind für die anspruchsvolle Etappe auf dem Weg zum angestrebten erneuten Finaleinzug mit. Nach vier Spielen führt der zweimalige Champions-League-Sieger die Liga mit einer Tordifferenz von 17:0 an, in der Königsklasse wurde zum Auftakt Islands Meister Thor/KA (1:0/2:0) bezwungen.

Der FC Bayern übersprang seine Auftakthürde Spartak Subotica (7:0/4:0) noch souveräner. Doch anschließend gab es eine 0:6-Pleite in Wolfsburg zu verkraften, zudem sorgte jüngst die Bekanntgabe der Trennung von Trainer Thomas Wörle am Saisonende für Unruhe. Nun gilt es aber, beim Schweizer Rekordmeister FC Zürich am Mittwoch (19:00 Uhr) eine gute Ausgangsposition für den zweiten Viertelfinaleinzug zu schaffen.

"Zürich hat viele gute Spielerinnen", warnte Carina Wenninger, die Innenverteidigerin und Vize-Kapitänin versprach aber: "Wir werden über die zwei Spiele zeigen, wer wir sind." Die Rückspiele finden in der kommenden Woche ebenfalls mittwochs statt.

Die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale ist für den 9. November terminiert, das Endspiel steigt am 18. Mai 2019 im Ferencvaros-Stadion in Budapest.