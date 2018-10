Borussia Mönchengladbach nimmt China-Büro in Betrieb

Rainer Bonhof und Max Eberl eröffneten das Büro in China

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sein Büro in Shanghai/China offiziell in Betrieb genommen.

Mit einer symbolischen Geste gaben Vizepräsident Rainer Bonhof, Geschäftsführer Stephan Schippers, Sportdirektor Max Eberl und Peter Hambüchen, Leiter internationale Geschäftsentwicklung, am Dienstag den Startschuss für die weltweit erste Auslandsniederlassung der Fohlen.

Der 1974er-Weltmeister Bonhof überreichte Büro-Geschäftsführer Martin Thiess Ausstellungsstücke der deutschen Meisterschale sowie des DFB-Pokals. "Als wir in den 1970er-Jahren diese Pokale gewonnen haben, war sicherlich für keinen von uns vorstellbar, dass es eines Tages in China ein Büro unseres Klubs geben würde", sagte der 66-Jährige: "Ich gebe zu, dass es mich mit Stolz erfüllt, eine solche Entwicklung unseres Klubs zu sehen."

Nach der Büro-Eröffnung in Shanghai steht am Donnerstag in Suqian/Provinz Jiangsu der offizielle Startschuss für das gemeinsame Fußballentwicklungsprogramm mit dem städtischen Sportamt und dem lokalen Fußballverband auf dem Programm.

Borussia unterstützt die Stadt in der Konzeption ihrer Fußballentwicklung und will durch Experten- und Trainerbesuche Hilfestellung leisten, um Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Fußball, Training und maßgeschneiderter Talentförderung zu ermöglichen.