Schalke mehrere Wochen ohne Teuchert

Cedric Teuchert fehlt dem FC Schalke vorerst

Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss mehrere Wochen auf Cedric Teuchert verzichten.

Der Stürmer, der in der laufenden Saison in vier Pflichtspielen für die Königsblauen zum Einsatz kam, zog sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Norwegen (2:1) eine Teilruptur der Hüftbeugesehne zu. Das gab Schalke am Dienstag bekannt.

Teuchert hatte am Freitag gegen Norwegen zunächst das Tor zum 1:0 erzielt, war in der 72. Minute aber verletzt ausgewechselt worden.