Naldos Fitness-Geheimnis: Dank Chauffeur bis 40 Profi?

Naldo ist der zweitälteste Feldspieler der Bundesliga

Auch mit 36 Jahren denkt Innenverteidiger Naldo vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 noch nicht ans Aufhören. Die "Sport Bild" enthüllt nun die Tricks, wie sich der Brasilianer auch im fortgeschrittenen Alter fit hält.

Zum einen lässt sich Naldo von einem privaten Chauffeur zu jedem Training kutschieren. Der Routinier wohnt in Düsseldorf und muss eine Gesamtstrecke von rund 120 Kilometern hinter sich bringen.

Bei Trainer Domenico Tedesco sorgte die Tatsache, dass sich der Abwehr-Chef von einem Fahrer zum Trainingsplatz bringen lässt, anfangs für Verwunderung. Doch schnell sei dem jungen Coach klar geworden, dass Naldo nicht abgehoben ist, sondern, dass es sich "um 100 Prozent Professionalität" handelt. "Er ist ein Vorbild", lobte Tedesco sogar.

Sport-Mediziner Elmar Wienecke bestätigte gegenüber dem Fachmagazin, dass Naldos Maßnahmen durchaus sinnvoll seien. "Was Naldo macht, ist gut, da er so beim Autofahren keine großen Stresssituationen hat. Nach den Einheiten kann er auf dem Heimweg besser regenerieren", so der der 58-Jährige.

Naldo nimmt sich Pizarro und Zé Roberte als Vorbilder

Doch das allein reicht wohl nicht, um mit 36 Jahren noch auf dem Niveau spielen zu können. Auch abseits des Trainingsplatzes arbeitet Naldo hart an seiner Fitness. Der Abwehrmann trainiert täglich eine Stunde an der Hantel, fährt mit dem Spinning-Rad oder macht Stabilisations-Übungen - zusätzlich zum S04-Training.

Dieser Fleiß scheint sich auszuzahlen: "Ich will noch einige Jahre spielen, denn ich fühle mich körperlich wie Mitte, Ende 20. Wenn beide Seiten zufrieden sind, kann ich mir vorstellen, noch einige Jahre für Schalke zu spielen", betonte Naldo und ergänzte: "Vielleicht schaffe ich es auch, noch mit 40 Jahren in der Bundesliga dabei zu sein. Claudio Pizarro oder Zé Roberto, der mit über 40 noch spielte, sind Vorbilder für mich."