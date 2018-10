Knapp zwölf Mio. sehen die DFB-Pleite gegen Frankreich

Nations League: Marktanteil von 39 Prozent

11,69 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstag in der "ARD" die Live-Übertragung vom 1:2 der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in St. Denis gegen Fußball-Weltmeister Frankreich. Der Marktanteil betrug 39,0 Prozent.

Die Vorberichterstattung zum Spiel ab 20:15 Uhr sahen 7,07 Millionen Zuschauer (MA: 26,7 Prozent). Bei den Nachberichten und Analysen nach dem Spiel schauten ab 23:01 Uhr noch 4,15 Millionen (MA: 25,4 Prozent) zu.

Das 0:3 des viermaligen WM-Champions Deutschland am vergangenen Samstag in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande hatten im "ZDF" 9,61 Millionen (MA: 33,4 Prozent) verfolgt.