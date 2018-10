Werder-Talent Joshua Sargent verzückt die USA

Werders Joshua Sargent erzielte den US-Führungstreffer

Top-Talent Joshua Sargent von Werder Bremen überzeugt weiter im Dress der US-Fußball-Nationalmannschaft.

Beim 1:1 (0:0) der USA gegen Peru erzielte der 18-Jährige in East Hartfort/Connecticut in der 49. Minute den Führungstreffer. Es war sein zweites Länderspieltor im fünften Einsatz für die US-Auswahl. Schon bei seinem Debüt im Mai gegen Bolivien hatte der Stürmer getroffen.

In der Regionalliga Nord kommt Sargent für Werders zweite Mannschaft bis dato in dieser Saison auf sechs Treffer in zehn Partien. Auf seine ersten Minuten in der Bundesliga wartet er jedoch bislang.