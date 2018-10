Ex-Coach Arsène Wenger: DFB-Team braucht Mesut Özil

Ist aktuell noch im Ruhestand: Arsène Wenger

Ganze 22 Jahre leitete Arsène Wenger die Geschicke beim Premier-League-Klub FC Arsenal. In der heutigen Fußballwelt ist eine solch lange Amtszeit die Ausnahme. Die Gründe dafür sieht die Trainer-Legende bei der schwindenden Autorität der Vereine.

"Die Macht der Vereine wird noch geringer", warnt der 68-Jährige in der "Sport Bild". Dies liege vor allem an der Macht der Spieler: "Wenn Ronaldo von Real Madrid zu Juventus geht, folgen ihm die Fans eben zu Juventus. Die internationale Basis ist mehr am Spieler als am Verein interessiert. Das gibt den Spielern sehr viel Macht."

Diesen Trend spürt der Elsässer auch in seinem Heimatland: "Neymar hat bei Paris Saint-Germain 170 Millionen Follower. Er ist alleine stärker als die ganze Liga."

Für die nächsten Jahre hat der Franzose eine wilde Theorie: "In den nächsten fünf Jahren kann es so weit kommen, dass die sozialen Medien während eines Spiels einen Spieler austauschen." Doch damit nicht genug: "Sie machen zur Halbzeit eine Schalt-Konferenz - und legen fest, welcher Spieler während der 2. Halbzeit ein- und ausgewechselt wird. Das wird passieren! Die Macht der Vereine wird noch geringer", mahnt der Erfolgscoach.

"Ich glaube, dass Deutschland Özil braucht"

Zu seinen Anfängen bei den Gunners sei das Verhältnis zwischen den Vereinen und den Profis noch ein anderes gewesen: "Vor zwanzig Jahren haben Fußballer für den Verein gespielt. Heutzutage macht der Verein alles für den Spieler. Wenn er früher schlecht war, hat er sich schuldig gefühlt. Heutzutage fühlt sich der Verein schuldig dem Spieler gegenüber, fragt sich, was man noch mehr machen kann für ihn."

Des weiteren nimmt der ehemalige Arsenal-Trainer auch zum Nationalmannschafts-Rücktritt von seinem Ex-Schützling Mesut Özil Stellung: "Ich habe nicht geliebt, dass er beim DFB aufgehört hat. Die Deutschen respektieren, was er geleistet hat."

Über eine Rückkehr des Spielmachers würde Wenger zudem begrüßen: "Ich glaube, dass Deutschland Özil braucht. Ich hoffe, dass Löw ihn überzeugen kann, dass er zurückkommt."