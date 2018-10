Presse: Griezmann als "unfreiwilliger Henker von Löw"?

Joachim Löw sitzt wohl trotz der Niederlage gegen Frankreich fest im Sattel

Die französischen Medien feierten am Mittwoch den zweifachen Torschützen Antoine Griezmann, der im Alleingang für den 2:1-Erfolg von Fußball-Weltmeister Frankreich gegen Deutschland im Stade de France von St. Denis gesorgt hatte. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Frankreich

L'Equipe: "Griezmann hat ein schlecht begonnenes Spiel gedreht. Les Bleus wurden durch einen imaginären Elfmeter gerettet. Aber sie haben trotzdem eine weltmeisterwürdige Reaktion gezeigt, um Deutschland den Gnadenstoß zu geben. Und am Ende, jetzt wissen wir es, gewinnt immer Frankreich und lässt Deutschland in tiefen Selbstzweifeln zurück."

Le Parisien: "Die Franzosen kleben den Weltmeister von 2014 ans Tabellenende. Das ist der Feiertag nach dem Feiertag (des zweiten WM-Titels, die Red.)."

Ouest France: "Les Bleus haben ihre Stärken wiederentdeckt. Nach dem Ende eines Fußballspiels, das seinen Namen verdient, wissen wir, warum sie Weltmeister geworden sind. Griezmann ist der Führungsspieler."

Courrier de l'Ouest: "Die Krallen eines Weltmeisters. Les Bleus haben eine Halbzeit deutscher Überlegenheit überstanden, um sich dann mit kaltem Realismus durchzusetzen. Deutschland hat den Durchbruch nicht geschafft, und Frankreich dann reagiert."

Deutschland

Bild: "Schade! Das war die beste Pleite des Jahres! Eine Niederlage, die uns doch irgendwie Hoffnung macht! Bundestrainer Jogi Löw (58) kann die Diskussion um seine Person beruhigen. Deutschland verliert 1:2 gegen Weltmeister Frankreich. Schon die sechste Pleite in 2018. Aber diesmal sah's lange sehr gut aus."

Süddeutsche: "Winziger Blick in eine bessere Zukunft. Zum ersten Mal sah die deutsche Nationalmannschaft an diesem Abend ein bisschen so aus, wie sich die Leute im Land das nach der verunglückten WM in Russland erhofft hatten. Löw zeigt endlich Reformwillen."

kicker: "Löw setzt den Umbruch endlich in Gang. Eine Niederlage, die Joachim Löw Luft verschafft: Der Bundestrainer hat gerade noch rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt - beim 1:2 in Frankreich zeigt seine Elf Dinge, die man lange nicht gesehen hat."

England

Daily Mail: "Deutschland verliert schon wieder. Griezmann schaufelt mehr Elend auf Löw, weil seine Mannschaft ihre trostlose WM-Form fortsetzt und der Abstieg droht."

Sun: "Löws 12-jährige Amtszeit als König des deutschen Fußballs scheint sich dem Ende zu nähern."

Daily Mirror: "Vor dem Abgrund! Deutschland steht vor dem Abstieg in der Nations League, nachdem ein Griezmann-Doppelpack den Sieg für Frankreich sichert."

Spanien

AS: "Wenn Joachim Löw weiter derjenige ist, der auf der deutschen Bank sitzt, dann hängt das aber mehr in der Luft als je zuvor. Die große Krise, die den deutschen Fußball durchzieht, trägt seinen Namen."

Sport: "Der Fußball war grausam zu Deutschland. Les Bleus reagierten nach der Pause und verwandelten Tore mit einem Doppelpack von Griezmann, die zum unfreiwilligen Henker von Joachim Löw werden könnten."