17-Jahres-Hoch: BVB-Aktie im Steilflug

Borussia Dortmunds Aktie befindet sich im Steilflug

Die Aktie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund befindet sich im Steilflug - und das ohne aktuelle Nachrichten. Innerhalb der vergangenen sieben Tage kletterte der Anteilsschein des Tabellenführers um mehr als 15 Prozent auf knapp unter 8,70 Euro.

Der Kurs der BVB-Aktie stand damit am Mittwochmittag so hoch wie seit mehr als 17 Jahren nicht mehr. Letztmals war das Papier am 14. März 2001 mit dem damaligen Schlusskurs von 8,80 mehr wert.

Von ihrem Ausgabepreis ist die Aktie aber immer noch ein Stück entfernt. Der Preis für einen Anteilsschein des einzigen börsennotierten deutschen Fußballvereins hatte am 31. Oktober 2000 elf Euro betragen. Danach fiel die Aktie ins Bodenlose.

In den Jahren 2008, 2009 und 2010 war der Anteilsschein zwischenzeitlich sogar zu einem Pennystock verkümmert, also weniger als einen Euro wert.