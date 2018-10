Bayern-Trio um Boateng wieder im Mannschaftstraining

Jérôme Boateng sieg schon wieder ins Training ein

Die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Jérôme Boateng, Leon Goretzka und Rafinha haben am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining bei Bayern München teilgenommen.

Boateng war nach der Niederlage der Fußball-Nationalmannschaft in den Niederlanden (0:3) am vergangenen Samstag wegen muskulärer Probleme vorzeitig nach München zurückgereist, Goretzka hatte seine Teilnahme an den Länderspielen in Amsterdam und Paris (1:2 gegen Frankreich) wegen einer Verhärtung der Wade absagen müssen.

Rafinha war wegen eines Innenbandteilrisses im Sprunggelenk seit dem dritten Spieltag ausgefallen. David Alaba, der sich im letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach einen leichten Muskelfaserriss zugezogen hatte, absolvierte erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Der FC Bayern spielt am Samstag beim VfL Wolfsburg (15:30 Uhr).