Köln-Keeper Horn: Start unter Anfang war nicht leicht

Timo Horn verlängerte seinen Vertrag bis 2023

Nach der katastrophalen Vorsaison, in der für den 1.FC Köln als Europa-League-Teilnehmer am Ende der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga stand, haben sich die Rheinländer im deutschen Unterhaus mittlerweile gefangen.

An der Seitenlinie der Kölner steht seit dieser Spielzeit Markus Anfang. Die Umstellung zum Offensivstil fiel zu Beginn nicht einfach, wie Torhüter Timo Horn jetzt gegenüber "bundesliga.de" zugab: " In der Vorbereitung, ist uns das nicht leichtgefallen. Viele Dinge, die Markus Anfang sehen möchte, sind völlig konträr zu dem, was unsere vorherigen Trainer wollten. Unser Spiel war bisher eher auf Risikovermeidung ausgelegt, vorne mit einem großen Stürmer, der in der Lage war, die langen Bälle festzumachen und abzulegen."

Während der Tabellenführer auswärts noch keinen einzigen Punkt abgab, gab es zuhause nur sieben der möglichen 15 Punkte. "Die Mannschaften, die hierherkommen, versuchen in erster Linie defensiv gut zu stehen, um dann vielleicht über einen Konter zum Erfolg zu kommen", erklärt sich Horn die Gründe für die Heim-Bilanz.

Für den weiteren Saisonverlauf ist der 25-Jährige, der für viele Beobachter überraschend in die zweite Liga mitging, trotzdem zuversichtlich: "Wenn wir die Abläufe optimieren, werden wir unser Ziel, den direkten Wiederaufstieg, ganz sicher erreichen."