Wie Dani Alves Neymar den 10er "aufzwang"

Neymar trägt im brasilianischen Nationalteam seit 2013 den Zehner. © Getty Images/Laurence Griffiths

Seit fünfeinhalb Jahren trägt Neymar in der Nationalmannschaft Brasiliens die prestigeträchtige Zehn. Dabei sind seine bevorzugten Rückennummern andere, doch Dani Alves überzeugte ihn, auch symbolisch Verantwortung zu übernehmen.

Die Rolle des Zehners im Fußball mag sich mit der Zeit verändert haben, doch auch heute ist diese Rückennummer in jeder Mannschaft so etwas wie der heilige Gral unter den Dressen. Der Zehner ist der Spielmacher, der Einfädler, der Kreativgeist, der fähigste Mann mit dem Ball am Fuß.

Im brasilianischen Nationalteam treffen all diese Attribute seit Langem auf einen Mann zu: Neymar da Silva Santos Júnior, kurz Neymar. Mit seinen 26 Jahren hat der Offensivstar bereits 93 Länderspiele, in denen er 59 Tore erzielte, bestritten. Die Mehrzahl davon mit dem Zehner am Rücken.

Dani Alves zu Neymar: "Du bist der Zehner"

Im brasilianischen Medium "UOL Esporte" verriet "Ney" nun, wie ihm die mystische Nummer seinerzeit übergeben wurde, obwohl er eigentlich zwei andere bevorzugte. "Im Vorfeld des Confederations Cups 2013 verteilte Scolari (Luiz Felipe Scolari, damaliger Teamchef Brasiliens, Anm.) die Nummern und ich sagte ihm, dass ich gerne die Sieben oder die Elf hätte", erinnert sich Neymar. "Doch Dani Alves schaute mich an uns sagte: 'Du bist der Zehner, nimm die Rolle an!'"

Seit jenem Frühling 2013 zaubert Neymar in der "Seleção" mit der Nummer zehn auf dem Rücken, bei Paris St. Germain trägt er sie erstmals auch auf Klubebene. Beim FC Barcelona lief er wie früher im Nationalteam mit der Elf auf, genauso beim FC Santos, wo er mit der Sieben begonnen hatte.

Auch den Grund für jenen Wechsel klärte Neymar nun auf: "Robinho war immer mein großes Vorbild. Daher wollte ich bei Santos mit dem Siebener spielen, was ich zunächst auch tat. Später kehrte Robinho zurück und aus Respekt nahm ich die Elf, die zweite Option, die mir gefiel."

David Mayr